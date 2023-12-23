انتحار شخص أسفل قطار مترو الأنفاق بمحطة فيصل

أنهى شاب حياته بإلقاء نفسه أسفل قطار مترو الأنفاق بمحطة فيصل، وتأثرت حركة القطارات بسب الحادث وتم رفع الجثة من على القضبان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الفزع والرعب بين الركاب المتواجدين داخل محطة مترو فيصل، وقال أحد شهود العيان إنهم تفاجأو بقيام شخص بالأقدام على الانتحار والقى نفسه أسفل عجلات قطار مترو الانفاق بمحطة مترو فيصل ،وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الموجودة لتأمين محطة المترو ،وتم انتشال الجثة من على شريط قضبان المترو .

وفي سياق آخر كشفت التحريات الأولية ،ملابسات تخلص استاذ جامعي من حياته منتحرا بشنق نفسه داخل مسكنه ، تبين أن الضحية كان يعاني من حالة نفسية ،بسب ضغوط العمل ،إضافة لوجود خلافات أسرية،وتركت له زوجته المنزل منذ ما يقرب من40يومًا .

ودلت تحريات المباحث الجنائية، أن الضحية كان يتناول عقاقير مهدئه بسبب ضغط العمل واقدم علي الانتحار ،قال مصدر أمني، إنه تم اكتشاف الواقعه من خلال نجل شقيقة المتوفي، الذي أشار إلى أنه كان يحاول التواصل مع المجني عليه عبر الهاتف على مدار اليومين الماضيين ،ولكنه لم يرد أو يجيب،ما دفعه للذهاب إليه في مسكنه للاطمانان عليه، واكتشف الواقعة المؤسفة، واضاف نجل شقيق المتوفي أنهةبمجرد دخوله للشقة وجد "خاله" قد فارق الحياة بعدما شنق نفسه،وأخطر الأجهزة الأمنية بالواقعة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت منطقة القطامية بالقاهرة ،قد شهدت واقعة مؤسفة،حيث أقدم أستاذ جامعي على الانتحار والتخلص من حياته ، وشنق نفسه داخل منزله بعد مروره بحالة نفسية سيئة، ووجود خلافات أسرية، وتم إخطار النيابة العامة التي اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية، بوجود جثة بإحدى الشقق بدائرة القسم ، انتقلت قوة أمنية لمسرح الواقعة، عُثر على جثة أستاذ جامعى يبلغ من العمر 39عاما منتحرا بشنق نفسه، وتم نقل جثمان الضحية للمشرحة، وكلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير بأسباب الوفاة ،وصرحت بدفن الجثة عقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.