أول إجراء بحق سيدة متهمة بالسرقة في الجمالية

أصدرت جهات التحقيق، اليوم، قرارا بحبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بسرقة محل إكسسوارات في منقطة الجمالية.

وفي وقت سابق، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، المتهمة، وبحوزتها جوال بداخله إكسسوارات مجهولة المصدر.

اعترفت بسرقتها محلين إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بارتكابها واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف في المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.

في سياق مغاير، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) بالمنوفية حال قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية").



وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفـى، تحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وفي سياق منفصل كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (96خاتم شعار الجمهورية مقلد-109 أكلاشيه منسوب للعديد من الجهات– الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.