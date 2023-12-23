قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط كمية من المواد البترولية بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائقَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمانبدائرة مركز شرطة إسنا) أثناء قيادتهما سيارتى نقل "بدون رخص القيادة والتسيير" ومحمل عليهما (79 جركن تحوى 5135 لتر بنزين- 101 جركن تحوى 6565 لتر سولار).. بدون أوراق أو فواتير.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما محاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.

وفي سياق منفصل لقى 5 مواطنين مصرعهم، بينما أصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم على الطريق الساحلى، أمام مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

مصرع وإصابة 7 مواطنين في حادث سير بالبحيرة

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات المبدئية، أنه أثناء سير سيارة أجرة على الطريق الساحلى، وأمام مركز ادكو، اصطدمت بسيارة نقل.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث قد أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، ونقلت 3 جثث والمصابين إلى مستشفى ادكو، وجثتان إلى مشرحة مستشفى رشيد.

مصرع شخصين في تصادم نصف نقل بـ توكتوك بالمنيا

كما لقي شخصين مصرعهما ، في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري ، بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري بمركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية مصرع شخصين في العقد الثاني من العمر يدعى أحمد رمضان وكريم عاطف، من قرية شلقام ببني مزار، كانوا مستقلين التوكتوك أثناء عودتهم من العمل، وحدث تصادم مع سيارة نصف نقل على الطريق الدائري ببني مزار.