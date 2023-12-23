المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار في مخدر الهيروين

قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم ، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في جوهر مخدرالهيروين بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلّت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للاتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.