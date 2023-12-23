ماجد سعد: مبادرة وزارتي الهجرة والاتصالات الخاصة بالبريد تصب في مصلحة خزينة الوطن

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن تعاون وزارتي الهجرة والاتصالات؛ لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم، سواء النقدية أو المستندات، إلى ذويهم في مصر بكل سهولة، خطوة مهمة ومطلب لأبناء مصر في الخارج على مدار سنوات ماضية نشكر وزيرة الهجرة سها جندي جهودها لتنفيذه على أرض الواقع.

وأكد “سعد”، في تصريحات خاصة للوفد، أن مبادرة وزارتي الهجرة والاتصالات؛ لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري، أمر مهم لتحويل الأموال وغيرها من الخدمات لأهلنا في مصر، وبالتالي تلك المعاملات سوف تصب في مصلحة الوطن بعدما كانت تصب لصالح البنوك الأجنبية، بالإضافة ‘لى سرعة البريد في إيصالها للوطن.

وتحدث رئيس المنظمة المصرية الألمانية، عن التطور الذي حدث في البريد المصري الفترة الماضية، قائلًا: “ تطور هائل وبنشكرهم وانا لما كنت في مصر شوفت ده بنفسي وشايف انه بقى نسخة طبق الاصل من البريد في المانيا”.

وفي ختام تصريحاته، أشاد “ماجد سعد” بجهود وزيرة الهجرة لرعاية وتوفير احتياجات المصريين بالخارج وتلبية متطلباتهم وتواصلها الدائم مع الجاليات المصرية ولقاءاتها مع المسؤولين والوزارات المختلفة لتقديم كافة الخدمات المهمة لأبناء مصر بالخارج.

الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري.

وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.



ومن خلال لقائها مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في أنحاء الجمهورية وبهذه الخدمة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج .

مطالب المصريين بالخارج



وفي هذا اللقاء تم مناقشة مطلب من مطالب المصريين بالخارج بأن يتم ارسال وتوصيل ألاوراق والمستندات الرسمية الخاصة بهم بشكل سريع عبر البريد المصري علي غرار الخدمة السريعة المقدمة في مصر.



وكان من المطالب الأخري أيضا تسهيل شحن وإرسال سريع للمنتجات المصرية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراثية التي يتم تصنيعها في مصر، حيث تحظى بإعجاب وإقبال كبير وشعبية في الخارج وبذلك يكون البريد المصري هو أفضل ناقل وطني لهذه المنتجات وقد تم مناقشة هذا الأمر أيضا مع الدكتور شريف فاروق وبالتالي عرضه علي رئيس مجلس الوزراء.