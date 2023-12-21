بعد إنقاذ الطلاب بالسودان.. الهجرة تعتزم بناء قاعدة بيانات للطلاب الدارسين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على التواصل الفاعل والمستمر بشكل مباشر مع الشباب، باعتبارهم أعمدة المستقبل وطريقنا لتحقيق الرخاء والرفاهية.

ورش العمل التوعوية والتثقيفية للشباب وسفرائهم في الخارج

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة بصدد عقد المزيد من ورش العمل التوعوية والتثقيفية للشباب وسفرائهم في الخارج، ليتحدثوا عن بلدهم العظيمة بوقائع تاريخية، قائلة: إن مصر بلد صنع التاريخ والحضارة، ولذلك فمن المهم الترويج لما حققناه من طفرة في مجالات مختلفة.

حدوث أي طاريء

وأشارت الوزيرة إلى أهمية بناء قاعدة البيانات للطلاب الدارسين بالخارج، مؤكدة علي تجربة وزارة الهجرة والتي أبرزت أهمية دور هذه البيانات في إنقاذ اكثر من 10 آلاف طالب في السودان وأماكنهم وأهمية العمل في مختلف الدول التي بها ممثل لمركز "ميدسي" على بناء قاعدة بيانات عن الطلاب الدارسين وأماكنهم، لمساعدتهم في حالة حدوث أي طاريء وكذا الاستفادة لخبراتهم عند الحاجة أو العودة إلى مصر.

سوق العمل المصري

ونوهت السفيرة سها جندي، إلى أن وزارة الهجرة ستعمل في المرحلة القادمة على صياغة آلية تستطيع من خلالها توظيف خبرات هؤلاء الشباب وضخهم في أماكن الحاجة والتطوير في سوق العمل المصري، حتى تكون مصر أكثر استفادة من قوتها الناعمة المتميزة.

الأعضاء الجدد لمركز "ميدسي"

وفد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) في مختلف التخصصات؛ لتهنئتهم علي ما تم انجازه من جهود وما تحقق من اهداف في الفترة الماضية، ومناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة وأنشطته ودورهم في دعم مصر وخلق شبكة تواصل مع مختلف الدارسين، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية، وذلك بحضور د. مينا مكين، منسق عمل مجموعة شباب مركز "ميدسي".

وهنأت السفيرة سها جندي الأعضاء الجدد لمركز "ميدسي"، لافتة إلى أن لقاءها معهم يأتي في إطار الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لاستراتيجيات العمل المقبلة والأنشطة الخاصة بالمركز، مؤكدة أن أمامهم رسالة وطنية وأنها على ثقة في جهود الشباب وأفكارهم وولائهم وانتمائهم لوطنهم الأم.