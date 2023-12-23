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السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مُلقى في الشارع.. أول إجراء من النيابة حول العثور على رضيع بالتبين

بوابة الوفد الإلكترونية

باشرت نيابة مايو والتبين الجزئية، سماع أقوال الشهود حول العثور على طفل حديث الولادة رضيع ملقى بأحد الشوارع في منطقة التبين.

 

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حيث أفاد أحد عمال النظافة، بأنه عثر على الطفل في الشارع خلال ممارسة عمله، وكان يرتدي كامل ملابسه، مضيفًا بأنه وجده مُلقى بجوار حائط، بعدما سمع صراخه.

 

جاء ذلك بعدما ورد بلاغ إلى قسم شرطة التبين من أحد الأهالي يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل في عمر أيام.

 

وتكثف مباحث قسم شرطة التبين من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

 

إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بطريق القاهرة أسيوط الزراعي في منفلوط

 

أصيب ستة أشخاص، نتيجة تصادم سيارتين ميكروباص في طريق القاهرة أسيوط الزراعي بحري مدخل مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول وقوع تصادم بين ميكروباصين بحري مدخل منفلوط الزراعي بمحافظة أسيوط، وتوجد إصابات.

 

فور تلقي الإخطار، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى. ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن الحادث ناجم عن عدم الانتباه والسرعة الزائدة من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى اصطدام السيارتين بقوة.

 

تعرضت السيارتين لأضرار جسيمة جراء الاصطدام، وأصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد قام رجال الشرطة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور وتنظيم الحالة، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

 

تهيب السلطات بجميع السائقين بضرورة الالتزام بقوانين المرور والحذر أثناء قيادة المركبات، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرقات. وتعمل السلطات المحلية والأمنية على توعية السائقين بأهمية الالتزام بتعليمات المرور لضمان سلامة الجميع وتقليل حوادث السير.

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