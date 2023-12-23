وصول الدفعة الثانية من سلعة البصل بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية

أكد الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط ، فقد تم توفير بيع سلعة البصل بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلي 20 جنية للكيلو، وذلك من خلال منافذ مديرية الزراعة بالمحافظة، حيث تم توفير الدفعة الثانية من البصل وبيعها بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية مع وجود اقبال كبير من المواطنين على منافذ البيع.



وأشار وكيل وزارة الزراعة بالغربية أنه سوف يتم العمل على توفير كميات كبيرة من البصل بأسعار مخفضةخلال الفترة القادمة بالإدارات الزراعيةوذلك من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية ، وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية في هذا الشأن.