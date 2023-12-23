باحث بالشأن الفلسطيني: لغة القوة والرغبة في الانتقام لاتزال حاضرة بالعقيدة الإسرائيلية (فيديو)

علق الدكتور جميل عادي الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني، على المجازر الذي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر في فلسطين ضد النساء والأطفال ولغة القوة والرغبة في الانتقام لاتزال حاضرة في العقيدة الإسرائيلية.

إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر في فلسطين

وأوضح أن هناك مناورات للجيش الإسرائيلي في غرب قطاع غزة وأيضا تريد إسرائيل حرق الأخضر واليابس في غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٨ الصبح"، المذاع على الإعلامية داليا اشرف، فضائية "دي أم سي".

وأشار إلى أنه يوجد إصرار وامعان في العدوان على الشعب الفلسطيني من قبل الجنود الإسرائيليين.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ودوت صفارات الإنذار في الجليل للاشتباه بتسلل مسيرة من جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وقال شهود عيان إنه تم العثور على عشرات الجثامين لفلسطينيين بعضهم نساء وأطفال مُلقاة بالطرقات بعد أن قتلتهم القوات الإسرائيلية بالقذائف وصواريخ الطائرات المسيرة والقنص بالرصاص الحي قبل أن "تنسحب" الآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة "تل الزعتر" ومحيط المستشفى الإندونيسي في جباليا، وتبين بعد الانسحاب، أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات تجريف واسعة في محيط وساحات المستشفى الإندونيسي.

ويعتمد الصحفيون وبعض الفلسطينيين في المناطق التي تنقطع فيها خدمة شركات الاتصالات الفلسطينية، على خطوط الاتصالات الخلوية الإسرائيلية والدولية الأخرى ليتمكنوا من الاتصال بشبكة الإنترنت ونشر الأخبار والحقائق.

جيش الاحتلال حصار مركز إسعاف

وفي الشمال، واصل جنود وآليات جيش الاحتلال حصار مركز إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في "جباليا" ومستشفى العودة في البلدة نفسها.