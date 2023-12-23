الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم بمختلف المحافظات.

وقالت غانم خلال تصريحاتها عبر فضائية “dmc”، اليوم السبت، إن اليوم يشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يوجد في معظم محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنحصر في أماكن محددة اليوم ومنها مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية نتيجة تأثر هذه المناطق بكتل رياح جنوبية.

وواصلت غانم أن باقي مناطق الجمهورية لم تتأثر بالرمال المثارة ولكن فقط سيكون هناك نشاط في حركة الرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكملت أن نشاط الرياح اليوم سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، منوهة بأن البحر المتوسط غير مؤهل اليوم لكل أعمال الملاحة والأنشطة البحرية.

وحذرت غانم من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية، مع وجود نشاط في حركة الرياح يجعل درجات الحرارة المحسوسة أقل من ذلك، ناصحة بتقليل سرعة قيادة السيارات لتلاشي الحوادث أثناء سقوط الأمطار والشبورة.