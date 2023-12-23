جامعةالقناة تنظم سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري

نظم مركز النشر الدولى بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، ودار النشر العالمية السيفير Elsevier سلسلة من ورش العمل بكليات القطاع الطبي تتضمن كليات الطب البشرى، وطب الأسنان والعلاج الطبيعى، والصيدلة والتمريض.

يأتي ذلك في اطار الاهتمام الكبير الذى تولية جامعة قناة السويس بمنظومة التعليم ودعم البحث العلمى في مختلف المجالات المعرفية و من أجل رفع تصنيف الجامعة لتتبوأ مكانةً مرموقةً بين الجامعات العالمية

جاءت هذه الورش تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذي الدكتور جمال المصري مدير مكتب النشر الدولي وحاضر فيها الدكتور إسلام ناجى مدير تسويق دار النشر السيفير ElSevier بفرع افريقيا والشرق الأوسط، بحضور لفيف من طلاب الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات القطاع الطبي.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن الهدف من ورش العمل هي التعريف بمحرك البحث الطبي Clinicalkey بالمؤسسات والمستشفيات الجامعية والتعليمية والذى يدعم القرارات الطبية لفرق الرعاية لإيجاد وتطبيق المعرفة ذات الصلة والتي تغطى أكثر من 45 تخصصاً بأكثر من 1000 كتاب و700 دورية طبية.



و من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الورش تناولت العديد من المحاور من أهمها إرشادات التجارب السريرية وتثقيف المرضى لتوفير المعلومات الموثقة والمعتمدة والتحميل المجانى لاحدث المراجع من كتب كاملة ومقالات علمية او الاطلاع وتحميل فيديوهات مصورة لعمليات جراحية أو خطوات إجرائية فى المجال الطبى

فضلاً عن تجهيز عروض تعليمية موثقة presentations من مصادر حديثة ومعتمدة و الاطلاع على أحدث الدراسات الدوائية والتأثيرات الدوائية وميكانيكية عملها.

وقام الدكتور جمال المصرى مدير مركز النشر الدولى بالجامعة، بالإشراف على عقد ورش العمل

ويذكر أن الدكتور جمال المصري هو مدير مكتب النشر الدولي وأستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة والمتواجد ضمن تصنيف قائمة كلارفيت 2023 للعلماء الاكثر استشهادا على مستوى العالم ( الاعلى 1٪) في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي.