المستشار حسن حسانين: مبارك متهم عادي وعاقبته بالسجن 3 سنوات | فيديو

قال المستشار حسن حسانين، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن محاكمة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، لم تستغرق معى سوى 3 جلسات، الأولى كانت للنيابة وتلاوة أمر الإحالة، والجلسة الثانية كانت للدفاع والمدعى بالحق المدني، والثالثة نطقت بالحكم وهو السجن المشدد 3 سنوات، فى مايو 2015، والذي أيدته محكمة النقض في يناير 2016.

وتابع حسانين، خلال حديثه لـ "الوفد": كتبت حيثيات الحكم فى 70 صفحة، لأنها قضية للتاريخ، ولن تتكرر كثيرًا، وكانت فيها إضرار بالمال العام، وأُسندت إلى هذه القضية لأنها ضمن اختصاصى، وبالتحديد خبرتى فى قضايا المالى العام التى امتدت لـ11 عامًا، إلى أن توليت محامى عام لنيابة الأموال العامة العليا، بعد عمل قضائى طويل.

مشاهد من محاكمة مبارك

وأوضح رئيس جنايات القاهرة الأسبق: المحاكمة كانت فيها بعض المواقف والمفارقات التى لا أنساها، منها عندما كان المحامون والمدعى بالحق المدنى، يذكروننى كقاضى المنصة بسيدى الرئيس، ورئيس الدولة «مبارك» موجود فى قفص الاتهام، وسعدت كثيرًا بعد مرور عام على المحاكمة، وأيدت محكمة النقض الحكم، وهذا معناه أن حكمى على المتهمين لا يوجد به ثغرة ليُنقض بها الحكم.

مبارك متهم عادى

وواستطرد في حديثه، لم أتجاوز حدودى القانونية، فسألته عما أسند إليه، وأجاب بالنفى، وكذلك نجلاه جمال وعلاء، وهذه طريقتى فى التعامل مع جميع المتهمين، فهو بالنسبة لى متهم عادى مثل باقى المتهمين، فلم أنظر إلى أنه رئيس دولة، ولم أضعها فى اعتبارى نهائيًا، لأنى مطالب بحكم القانون بصرف النظر عن شخص المتهم.

محاكمة مبارك ونجليه 3 جلسات

وأشار إلى أنه أصدر حكمه في 3 جلسات، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يطيل مدة التقاضى، مثل تخصيص جلسة لفض الأحراز، وتجزئة مرافعة النيابة على جلستين، قائلا" وضعت فى اعتبارى أن القضية لا تطول، لأننى أعانى من الصخب الإعلامى، كما أن طبيعة القضية فرضت على أمور أصعب على التعايش معها منها، التواجد الأمنى والمكثف وكاميرات المراقبة، وكل تحركاتى يجب أن تكون فى تأمين مشدد، وأنا أحب التحرك بحرية.

المستشار حسن حسانين

هو المستشار حسن أحمد حسانين، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.