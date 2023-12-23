المستشار حسن حسنين: الدراما مليئة بالمغالطات الخاصة بمهنة القضاء | فيديو

ظهرت منصة القضاء في العديد من الأعمال الدرامية، لتترك صورة نمطية عند الجمهور عن ساحات المحاكم وما يدور فيها، ومن الأعمال البارزة فيلم محامي خلع بطولة، الفنان هاني رمزي، ومرافعات اسطورية أمام القضاة، مثل فيلم ضد الحكومة، بطولة الفنان أحمد زكي، الأفوكاتو، بطولة الفنان عادل إمام.

وقال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الدراما تناولت منصة القضاء بشىء مختلف عن الحقيقة، فهى تعبر عن المحكمة ومنصة القضاء، بحوار الدفاع مع المتهم والمجنى عليه، أو نقاشات بين القاضى والمتهم، حتى تجذب المشاهد.

وأوضح حسانين في حديثه لـ "الوفد": نحن فى القضاء، ليست مهمتنا جذب المشاهد أو الإعلان عن أنفسنا، وهذه المغالطات بسبب عدم الرجوع إلى أهل المهنة أثناء الكتابة أو صياغة السيناريو والحوار.

المستشار حسن حسانين

هو المستشار حسن أحمد حسانين، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.