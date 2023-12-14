قطاع المعاهد الأزهرية يعقد امتحان أولى مجموعات شهادة Meta للأزهر الشريف

عقد قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، امتحان أولى مجموعات شهادة Meta للأزهر الشريف.

ويأتي عقد هذا الامتحان في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتزويد معلمي وطلاب الأزهر الشريف بالمهارات والقدرات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا في حياتهم اليومية.

وقد أشاد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمجهودات وزارة الاتصالات في تنفيذ العديد من المنح التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة مختلف الكوادر وزيادة الوعي التكنولوجي لديهم.

وأدى الامتحان 17 متدربًا من كوادر قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية، والذين يتم إعدادهم كمدربين لنقل الخبرات إلى مختلف الفئات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية مستقبلًا.

وقد أشاد مسئولو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمستوى التنظيمي لقطاع المعاهد الأزهرية، وكذلك بالمستوى المتميز للكوارد الشابة بالأزهر الشريف.

أمين "البحوث الإسلامبة" ورئيس قطاع المعاهد يلتقيان وعاظ وواعظات الأقصر

في سياق آخر التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد بوعاظ وواعظات منطقة وعظ الأقصر؛ في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي تواجه عمل الوعاظ والواعظات داخل المحافظة، وذلك بحضور الشيخ محمود الطيب مدير التعليم الثانوي بالمنطقة الأزهرية نائبا عن رئيس الإدارة المركزية، الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الاقصر.

وقال الأمين العام إن محافظة الأقصر لها طابع خاص في التعامل الدعوي، حيث تم تنفيذ مجموعة من الأفكار الدعوية الجديدة والمتميزة ثم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، ومنها فكرة المقاهي الثقافية التي لاقت نجاحًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

تكثيف العمل المشترك للتوعية بمختلف القضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة

وأشار إلى أن الفترة الحالية تقتضي منا جميعًا تكثيف العمل المشترك للتوعية بمختلف القضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة، والعمل على حلها، وذلك من خلال عقد الندوات، وورش العمل في المدارس والجامعات، ودور العبادات، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير بمختلف الطرق والوسائل الممكنة.

الشيخ أيمن عبد الغني: الأزهر بجميع قطاعاته يبذل كل الجهود الممكنة لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والسلام

من جانبه قال الشيخ أيمن عبد الغني، إن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والسلام المجتمعي، ونشر العلم لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الأفكار المغلوطة ومعالجتها.

كما أكد رئيس القطاع خلال اللقاء أن الواعظ والمدرس باعتبار أن عملهما يقوم على التواصل مع الجمهور لابد وأن يكون لهما حضور بين الناس وأن يعايشوهم واقعهم وهمومهم، وذلك من خلال الاقتراب من الناس والاستماع لهم والعمل على بث الأمل في نفوسهم وبيان الجوانب الإنسانية في الإسلام، ومعالجة المشكلات الأسرية من خلال فهم الأسباب وإدراك السبل المناسبة للعلاج.

وعلى هامش اللقاء تفقد الأمين العام ورئيس القطاع لجنة الفتوي الرئيسة في منطقة وعظ الأقصر لمتابعة سير العمل داخل اللجنة،كما تمت خلال الجولة زيارة فرع المركز الثقافي البريطاني بالمحافظة.