أمين «البحوث الإسلامية» ورئيس قطاع المعاهد يلتقيان وفدًا من المركز المسيحي الإسلامي

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفدًا من المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

ضم الوفد كلًا من: المطران الدكتور منير أنيس مدير المركز، القس الدكتور ماثيو اندرسون مدير الدراسات الأكاديمية بالمركز، السيد كريم جرجس مدير الشراكات والتواصل بالمركز، الدكتور اسماعيل عبد الله مشرف قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بجامعه الازهر الشريف؛ وذلك لمناقشة التعاون المشترك في مجموعة من الأنشطة في مجال الحوار والتفاهم.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك له أهمية كبيرة خاصة في هذا التوقيت الحالي لأنها تتوافق مع صالح الوطن وتحقق استراتيجية الدولة المصرية في جانب المواطنة ودعم بناء الدولة الحديثة، مضيفًا أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تحقق الألفة والمحبة بين الجميع وتجمع المصريين على قلب رجل واحد يعي تحديات الوطن الذي يعيش فيه ويسعى بكل ما أوتي من قوة للنهوض به والارتقاء بمقدراته.

أيمن عبدالغني: التعاون في المجالات الحياتية والأسرية أصبح ضرورة دينية وأخلاقية وحياتية

جانب من اللقاء

فيما أكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن التعاون في المجالات الحياتية والأسرية أصبح ضرورة دينية وأخلاقية وحياتية، حيث إنها تكشف عن دور المؤسسات الدينية في بناء الوطن والعمل من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، فضلًا عن تأكيدها على التكامل بين جميع مؤسسات الدولة واستشعار كل مؤسسة وكل فرد فيها للمسئولية الملقاة على عاتقه وواجبه نحو وطنه.

من جهتهم عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الأزهري بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي يحمل على عاتقه هموم الوطن غرس قيم السلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية في مقر المجمع للتعرف على طبيعة عمل الإدارات المختلفة، والجهود المبذولة في سبيل نشر الثقافة والمعرفة، من خلال المنهج الأزهري الذي يتميز بالوسطية والاعتدال وقبول الآخر، حيث زار المركز الإعلامي وأمانة الدعوة والإعلام الديني، وأمانة الثقافة الإسلامية.