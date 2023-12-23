السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الليلة

كنيسة أباكير ويوحنا في مصر القديمة تقيم "تسبحة كيهك"

كنيسة القديسين
كنيسة القديسين

تقيم كنيسة اباكير ويوحنا، التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس لمصر القديمة، فعاليات التسبحة  (كيهك)  ضمن فترة صوم الميلاد المجيد،  اليوم السبت، بدءًا من الساعة التاسعة  مساءً.

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الأنبا يوأنس يعقد فعاليات روحية بكنيسة الشهيد أبادير.. الليلة

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كاروز الديار المصرية.. قصة مؤسس الكنيسة القبطية

يترأس الآباء الكهنة بالكنيسة فعاليات الطقوس الأرثوذكسية تسبحة عشية ثم تبدأ  كيهك في الثامنة  صباحّا.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية


احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

تفاصيل عاشتها الكنيسة القبطية

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.

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