الأنبا يوأنس يعقد فعاليات روحية بكنيسة الشهيد أبادير.. الليلة

يعقد نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم السبت، الفعاليات الروحية بمناسبة نهضة صوم الميلاد ذلك بمقر كنيسة الشهيد أبادير ذلك بدءًا من تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر حتى مراسم القداس في الخامسة فجرًا.



ابرز أنشطة الأقباط الأرثوذكس في أسيوط

يتخلل الاجتماع الطقوس الأرثوذكسية بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة آبناء الكنيسة القبطية في أسيوط.

ترأس أسقف اسيوط صباح اليوم بكنيسة انبا مقار بالقطاع.



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد منذ أيام،و لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.

أنشطة وفعاليات الكنيسة القبطية

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.