رئيس جنايات القاهرة الأسبق: برأت متهم مدان عملا بمبدأ روح القانون | فيديو

قال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، القاضي ليس جلاد، فالغرض من العقوبات هو تحقيق العدالة ورد المظالم، وأحيانا يتجاوز القاضي كل ذلك ويحكم بمبدأ روح القانون.

روح القانون

وأوضح "حسانين"، لـ "الوفد" أن روح القانون مسألة هامة جدا، ويحضرنى الآن قضية وأنا فى بدء حياتى القضائية، كنت قاضى جنح، وعُرض علىّ متهم فى واقعة بناء بدون ترخيص، وكانت العقوبة فى ذلك الوقت الحبس الوجوبى، وإزالة المبنى وغرامة، وكان من الغريب فى القضية اعتراف المتهم بالجريمة أمامى، وبالنظر إلى طبيعة المبنى محل المخالفة، وجدتها مقبرة، وقال المتهم «والدى توفاه الله، ومعى شهادة الوفاة وتاريخ المحضر»، فلم يكن أمامه إلا تكريم جثمان والده ودفنه، فمع اعترافه بالمخالفة القانونية وثبوتها فى حقه يقينا، إلا أننى استعملت روح القانون فى ذلك الوقت، وقضيت بالبراءة، وهذه هى العدالة بمعناها الحقيقى، فليست العدالة تطبيقًا جامدًا لنصوص القانون المجردة.

شاهد ملك

وأشار إلى أن هناك مصطلحات متداولة مثل "شاهد ملك"، فلا يوجد فى القانون، ما يسمى بالشاهد الملك، لكنه مصطلح تعارف عليه الناس من الدراما، ويعنى أن شاهدًا كان فى الأصل متهمًا، ولكن باعترافه بالجريمة، فيصبح غير متهم، فيسمى شاهد ملك.

المستشار حسن حسانين

هو المستشار حسن أحمد حسانين، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.