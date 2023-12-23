مرڤت خليل: مبادرة الهجرة والبريد المصري خطوه جيدة تستحق الدراسة

قالت المهندسة مرڤت خليل، رئيس الإتحاد العام للمصريين في بريطانيا، إن التعاون الذي أعلنت عنه وزيرة الهجرة سها جندي والاتصالات؛ لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم، سواء النقدية أو المستندات، إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، فكره جيده جدا وطالبنا بها كمصريين في الخارج في العديد من اللقاءات.



وأضافت خليل، في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، “في الواقع وزيرة الهجره سها جندي تتطرق دائما للملفات المهمه كما عودتنا والمبادرة خطوه جيده جدا وبالفعل تستحق الدراسه".

واستكملت :"المصري في الخارج عادة يلجأ في تحويل أمواله الي الطرق المتوفره أمامه وهي معروفه للجميع ولكني ان تحدثت خاصة عن المملكه المتحده فسنجد ان للبريد البريطاني دور مؤثر في التحويلات النقديه عن طريق Money Gram وطالما تمنيت ان يكون للبريد المصري منافذ في العالم نستطيع التحويل من خلالها وخاصة بعد التطوير الذي حدث مؤخرا في منظومه البريد المصريه ونطلق عليه مثلا Egyptian Express Transfer ( E. E. T).

وتابعت: "ايضا مهم جدا التركيز علي البريد كإرسال مستندات فبدلا من ان نلجأ في الخارج الي الطرق السريعة لارسال المستندات ان يكون لدينا بريد خاص بنا وليكن مثلا Egyptian Express post ( E.E.P.)، ويضاهي الوسائل العالمية.

المصريين بالخارج

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري.

وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع ناقش أيضَا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.