نائب رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

شارك نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعال، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون لشئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، منها التأكيد لدى نواب رؤساء الجامعات بضرورة الاهتمام بأنشطة التوعية، التي تُوضح أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، اعتماد الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية للجامعات الحكومية المصرية، سواء القمية بمشاركة الجامعات أو الأنشطة الطلابية التي تقام على مستوى كل جامعة.

بالإضافة إلى أنشطة التوعية، اعتبارًا من ديسمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024.

واعتمد المجلس خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" والمزمع من خلالها توزيع 1000 دراجة هوائية على طلاب الجامعات، وعمل أنشطة رياضية (ماراثون جري، ماراثون بالدراجات) وأنشطة توعية (التنمية المستدامة، وفرص العمل الخضراء، التغيرات المناخية، وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة) وذلك خلال الفترة من شهر فبراير حتي شهر مايو 2024.

كما اعتمد المجلس أيضا المحتوى التفاعلي حول حرب أكتوبر 1973 المعد من خلال مركز رعاية الموهوبين بجامعة بنها، وتعميمه علي الجامعات الحكومية المصرية؛ لتوعية الطلاب؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.