رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يستقبل اللجنة الاستشارية

استقبل فضيلة الشيخ، محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، الدكتور المهندس أحمد أحمد النجار، الاستشاري الهندسي وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة السويس.

وذلك في إطار التعاون بين منطقة شمال سيناء الأزهرية، وكلية الهندسة بجامعة السويس، وكلية الهندسة بجامعة قناة السويس، وكان فى استقبال اللجنة المهندس محمد رشاد زكري، مدير فرع الإدارة الهندسية بالمنطقة، ومهندسين وفنيين الفرع.

وذلك لمعاينة مبنى بيت شباب الأزهر بالعريش وعمل الاختبارات الانشائية اللازمة على عناصر المبنى وإعداد تقرير استشاري هندسي بخصوصه، بحضور مفوض الجهة المنفذة لعملية ترميم وصيانة المبنى.

وأكد عبدالعظيم على أن بيت الشباب يخدم عدد كبير من رواد الأزهر الشريف وأبناء شمال سيناء وسوف يتم احلال وتجديد المبنى خلال الأيام القادمة وهناك اهتمام من اللجنة الاستشارية بجامعة السويس.