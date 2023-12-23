تفاصيل سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات في العاصمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط سائق وميكانيكى "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه في القاهرة .

عثر بحوزتهما (بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى)، حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقع.

بمواجهتهم اقروا بإرتكاب واقعتين سرقةبذات الأسلوب ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي واقعة آخرى..تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من عاطل بحوزته مواد مخدرة بمنطقة الشروق.

تفاصيل الواقعة كانت بتمكن قوة أمنية من مباحث القاهرة ،من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته 30 كيس من مخدر الحشيش قدرت ب 3 كيلو جرام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط "مستريح جديد" ،صاحب مكتب سياحي غير مرخص ،لقيامه بالنص والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

في إطار جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، فقد تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (بعض المواطنين) بقيام (مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز ) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.