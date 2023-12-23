مدير تعليم نجع حمادي يتابع انتظام الدراسة بمدرسة نجع عمارة الأبتدائية

تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم السبت، يرافقه الأمير نور جهلان رئيس قسم التعليم الإعدادي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة نجع عمارة الابتدائية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكثيف الجولات الميدانية للمدارس، للوقوف علي السلبيات ومعالجتها بالحلول المناسبة. تفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية، و حجرات الأنشطة، وقاعات رياض الأطفال، وحديقة المدرسة، كما تابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، وسجلات 5 سلوك.

وشدد وزيري، علي الاهتمام بالنظافة العامة للمباني المدرسية ودورات المياه، مشددا علي ضرورة عدم وضع الدراجات النارية داخل أسوار المدرسة، والانتهاء من السجلات المدرسية، وترقيمها وختمها، مشددا علي الاستمرار في مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب والتلاميذ بالمدارس.

وأكد المدير العام، على تفعيل الأنشطة التربوية بكافة أنواعها وممارسة الطلاب لها لدورها الهام فى صقل شخصياتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، وعقد الندوات التثقيفية وتوجيه الطلاب نحو ممارسة الأنشطة المختلفة من خلال تفعيل اليوم الرياضي والثقافي والفنى بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية اليومية علي المدارس للوقوف علي السلبيات ومعالجتها بالحلول المناسبة، وذلك لتحقيق انضباط العملية التعليمية والانضباط الإداري.