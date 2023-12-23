أسعار الأسماك اليوم السبت بسوق العبور للجملة

أسعار الاسماك.. شهدت أسعار الاسماك البحرية والنيلية خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، تبايناً، وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني مابين 60 إلى 110 جنيهات، بينما سجلت المكرونة الخليجي مابين 75 إلى 85 جنيهًا.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تخص الثروة السمكية وأسعار الاسماك، حيث تعد من اهم اللحوم التي تعطي قيمة غذائية عالية للجسم، وتعد أرخص سعرًا من باقي اللحوم الحمراء أو الدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الاسماك اليوم السبت بسوق العبور للجملة

المأكولات البحرية

أسعار البلطي

تراوح سعر فيليه البلطي مابين 40 إلى 200 جنيه، وسجل البلطي حجم متوسط سعر مابين 58 إلى 62 جنيها، بينما سجل البلطي الممتاز كبير مابين 63 إلى 68 جنيهًا، وحقق كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

أسعار البياض

وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 70 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي

سجل سعر سمك برانيس إسكندراني مابين 60 إلى 110 جنيهات، وسجلت المكرونة الخليجي مابين 75 إلى 85 جنيهًا، سمك موسى مابين 180 جنيهًا إلى 300 جنيه، وجاءت أسعار أسماك الثعابين مابين 50 إلى 255 جنيهًا.

تراوح سعر السبيط مابين 180 إلى 320 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسي مابين 60 إلى 110 جنيهات، وحققت المكرونة المجمدة مابين 30 إلى 40 جنيهًا، وسجلت سابيا مابين 180 إلى 320 جنيهًا.

تراوح سعر المرجان الممتاز مابين 55 إلى 75 جنيهًا، وسجلت الكاليماري مابين 180 إلى 320 جنيهًا، وحققت الكابوريا مابين 40 إلى 210 جنيهات، وسجل المرجان متوسط الحجم مابين 40 إلى 50 جنيهًا، كما سجل القرش مابين 30 إلى 50 جنيهًا، وحققت الحدادي مابين 10 إلى 20 جنيهًا.

سجل سعر البربون المتوسط الحجم سعر مابين 45 إلى 55 جنيهًا، وحقق البربون المجمد مابين 25 إلى 35 جنيهًا، كما سجل سعر سمك الدنيس مابين 85 إلى 210 جنيهات، كما سجل سعر البربون الممتاز مابين 65 إلى 85 جنيهًا، وجاء سمك المرجان المجمد مابين 20 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر مازليا مابين 50 إلى 120 جنيهًا، وحقق الكسكمري مابين 55 إلى 75 جنيهًا، وحققة الباغة مابين 20 إلى 50 جنيهًا، وسجل سمك الوقار مابين 80 إلى 140 جنيهًا، كما سجل سمك القاروص مابين 70 إلى 150 جنيهًا، وحقق سمك السردين مابين 65 إلى 85 جنيهًا، وسجلت الموزة مابين 80 إلى 110 جنيهات.

سجل سعر سردين مجمد مابين 35 إلى 75 جنيهًا، بينما سجل شمك الشعور مابين 50 إلى 120 جنيهًا، وسجل سمك لوت مابين 60 إلى 140 جنيهًا، وحقق الكشر مابين 50 إلى 120 جنيهًا، وجاء الماكريل المجمد مابين 75 إلى 95 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سعر جمبري جامبو مابين 510 إلى 590 جنيهًا.

سعر جمبري كبير الحجم مابين 430 إلى 490 جنيهًا.

سعر جمبري طازج متوسط الحجم مابين 310 إلى 410 جنيهات.

سعر جمبري متوسط الحجم مجمد مابين 175 إلى 375 جنيهًا.

سعر جمبري طازج صغير مابين 100 إلى 230 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير مابين 85 إلى 125 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بوري وسط مابين 70 إلى 80 جنيهًا.