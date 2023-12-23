السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أنشطة رياضية بمركز تدريب اللياقة البدنية بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، عددًا من الأنشطة الرياضية بمركز تدريب اللياقة البدنية، ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بقنا ، بملعب مركز شباب مدينة قنا، وذلك بتدريبهم على يد مدربين متخصصين في مجال التمرينات الرياضية واللياقة البدنية.

 المشروع يستهدف المرحلة السنية من ٩ الي ١٥ ومن ١٦ الي ٢٤ سنة، من خلال التدريبات التى تستمر خلال يومى الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، بمركز شباب مدينة قنا .    

  يأتى ذلك تحت إشراف الكابتن محمد رمضان مدير المشروع ، الكابتن "محمود بكري " المدرب العام للمشروع، الكابتن "مروة محمد " المدرب المساعد .

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