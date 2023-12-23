أنشطة رياضية بمركز تدريب اللياقة البدنية بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، عددًا من الأنشطة الرياضية بمركز تدريب اللياقة البدنية، ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بقنا ، بملعب مركز شباب مدينة قنا، وذلك بتدريبهم على يد مدربين متخصصين في مجال التمرينات الرياضية واللياقة البدنية.

المشروع يستهدف المرحلة السنية من ٩ الي ١٥ ومن ١٦ الي ٢٤ سنة، من خلال التدريبات التى تستمر خلال يومى الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، بمركز شباب مدينة قنا .

يأتى ذلك تحت إشراف الكابتن محمد رمضان مدير المشروع ، الكابتن "محمود بكري " المدرب العام للمشروع، الكابتن "مروة محمد " المدرب المساعد .