السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت بسوق العبور للجملة

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الخضار والفاكهة.. واصلت أسعار الفاكهة خلال مستهل التعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، ثباتها، وسجل البرتقال البلدي مابين 5 إلى 7.5 جنيه، بينما سجل سعر اليوسفي مابين 5.5 إلى 11.5 جنيه، ويُضاف إلى السعر المعلن من 7 حتى 10 جنيهات في أسواق التجزئة.

 

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الأسمنت اليوم السبت في مصر بأرض المصنع

سعر الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور للجملة

الفاكهة

تفاح جولدن بين 20 و30 جنيهًا.

 

برتقال بلدي بين 5 و7.5 جنيه.

 

اليوسفي بين 5.5 و11.5 جنيه.

 

الكيوي 21 جنيهًا.

 

الكانتلوب بين 8 و9 جنيهات.

 

الفراولة بين 15 و21 جنيهًا.

 

الرمان بين 13 و27 جنيهًا.

 

تين برشومي 7 و9 جنيهات.

 

الجوافة بين 7 و15 جنيهًا.

 

الموز بين 6 و10 جنيهات.

 

الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا. 

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الجريدة الورقية