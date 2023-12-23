Apple تتطلع إلى التعاون مع ناشري الأخبار لتدريب الذكاء الاصطناعي

لقد كانت شركة آبل مفقودة بشكل ملحوظ في قائمة الشركات التي تمتلك منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكن بناءً على تقرير جديد صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، فإنها تتطلع إلى تغيير هذا الأمر قريبًا. في الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير أن شركة آبل بدأت التفاوض مع كبار الناشرين والمؤسسات الإخبارية لطلب الإذن لاستخدام المحتوى الخاص بهم لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تطوره. لا تتوقع الشركة أن تضع أيديها على محتواها مجانًا، وتقول The Times إنها تقدم لهم صفقات متعددة السنوات تبلغ قيمتها 50 مليون دولار على الأقل للوصول إلى أرشيف الأخبار الخاص بهم.

ويبدو أن بعض الناشرين الذين اتصلت بهم يشعرون بالقلق إزاء تداعيات السماح لشركة Apple باستخدام مقالاتهم الإخبارية على مر السنين. ويعتقدون أن صفقة ترخيص واسعة النطاق لأرشيفاتهم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية على طول الطريق. ويشعر الناشرون أيضًا بالقلق إزاء المنافسة المحتملة التي قد تنشأ عن جهود شركة Apple.

ومع ذلك، يقال إن صانع iPhone قام أيضًا ببناء حسن النية بمجرد طلب الإذن منهم وإظهار الاستعداد للدفع. تقول صحيفة التايمز إن كبار المسؤولين في الشركة كانوا يناقشون منذ سنوات كيفية الحصول على البيانات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. نظرًا لالتزامها بالخصوصية، فقد ترددوا في استخدام المعلومات التي تم جمعها من الإنترنت.

وقد اتُهمت شركات أخرى تمتلك أنظمة ذكاء اصطناعي توليدية خاصة بها بسرقة المحتوى واستخدامه لتدريب منتجاتها دون موافقة صريحة من المبدعين وأصحاب الحقوق. على سبيل المثال، تواجه شركة OpenAI العديد من الدعاوى القضائية التي تتهمها باستخدام الملكية الفكرية لأشخاص آخرين. إحدى تلك الدعاوى القضائية تم رفعها من قبل روائيين من بينهم جورج آر آر مارتن وجون غريشام، في حين تم رفع دعوى أخرى من قبل مؤلفين غير روائيين قالوا إن OpenAI وMicrosoft قاما ببناء أعمال تجارية "تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من خلال أخذ الأعمال الإنسانية مجتمعة دون إذن."