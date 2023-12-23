أسعار الأسمنت اليوم السبت في مصر بأرض المصنع

أسعار الاسمنت.. شهدت أسعار الاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في مصر من أرض المصنع، استقرارًا، وبلغ سعر الأسمنت المسلح نحو 2000 جنيها، بينما سجل سعر طن أسمنت السويدي بقيمة 2.220 جنيها.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، وتحرص الوفد على القيام بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع، لاسيما أسعار مواد البناء و"الاسمنت" للوقوف على أخر وأهم المستجدات التي تطرأ بخصوصه، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الاسمنت اليوم السبت

الاسمنت

- وصل سعر طن أسمنت المسلح إلى 2.000 جنيها.

- سعر طن أسمنت وادي النيل بقيمة 1.920 جنيها.

- سعر طن أسمنت جنوب الوادي بقيمة 1.920 جنيها.

- سعر طن أسمنت المخصوص بقيمة 1.960 جنيها.

- سعر طن أسمنت النصر بقيمة 1.950 جنيها.

- جاء سعر طن أسمنت العامرية بقيمة 2.250 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدي بقيمة 2.220 جنيها.

- سعر طن أسمنت العسكري بقيمة 1.910 جنيهات.

- سعر طن أسمنت السويس بقيمة 1.960 جنيها.

- سعر طن أسمنت سيناء 42.5 بقيمة 1.870 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت المهندس إلى 2.250 جنيها.

- سعر طن أسمنت التعمير بقيمة 2.200 جنيه.

- سعر طن أسمنت الصعيد بقيمة 2.250 جنيها.

- سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 2.220 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت السد العالي بقيمة 2.170 جنيها.

- سعر طن أسمنت المعلم بقيمة 1.920 جنيها.

- سعر طن اسمنت السهم بقيمة 1.890 جنيها.

- سعر طن أسمنت الفهد بقيمة 1.880 جنيها.