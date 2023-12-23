السبت 23/ديسمبر/2023 - 12:32 م 12/23/2023 12:32:57 PM

تابعت الهجوم الذى شنه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى على نجم كرة القدم المصرى ولاعب ليفربول محمد صلاح لقيامه بزيارة مستشفى للأطفال فى ليفربول والاحتفال معهم بعيد الميلاد المجيد.

وقارن المهاجمون بين موقف صلاح من العدوان على غزة وأطفالها وبين ما قام به من زيارة مستشفى الأطفال، ولأن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى تحولوا إلى محتسبين جدد ينتقدون أى شىء وأى تصرف دون علم أو دراية، وفى كثير من الانتقادات أشعر أنها تنم عن حالة حقد أو جهل، وهى حالة تسود مواقع التواصل الاجتماعى فى السنوات الأخيرة.

وللذين انتقدوا صلاح لابد أن يعلموا أن هناك شيئا فى العالم اسمه المسؤولية المجتمعية للشركات والشخصيات الشهيرة فى المجتمع لأن هذه الشخصيات تعد قدوة للأطفال قبل الكبار، وهناك التزام أخلاقى على هذه الشخصيات أن تقوم بهذه المسؤولية ومنها زيارة مستشفيات الأطفال ودور الأيتام ودور كبار السن والتبرع لها من أجل دفع المجتمع للقيام بهذه الأعمال الخيرية والتطوعية ونشر ثقافة التطوع وسط الشباب، خصوصا فى المجالات التنموية والصحية.

وهؤلاء المحتسبون خلف تليفوناتهم أوأجهزة الكومبيوتر لم يبحثوا عن معنى المسئولية المجتمعية الملزمة أخلاقيا قبل أن تكون قانونية علي كل من أصبح مشهورا ومنهم حتي هؤلاء البلوجرز والنشطاء فهم مطالبون بأن يعملوا مثل محمد صلاح فى أماكنهم خاصة وأن النجم المصرى لم يقصر فى حق أهل غزة أو يقصر مع أهله وقريته ومحافظته من أعمال الخير التى يقوم بها والمساهمة فى المشروعات التنموية.

ولأن هؤلاء المحتسبين الجدد من نشطاء التواصل الاجتماعى يأخذون بظاهر الأمور وبالتالى تكون أحكامهم عاطفية أكثر منها عقلانية، وهؤلاء هم من الذين أشادوا بما تقوم به مليشيا الحوثى فى البحر الأحمر من عدوان على السفن وهو ما انعكس علينا فى مصر وتأثر قناة السويس بهذه الأعمال وهى الحجة التي سوف تتخذها إسرائيل للإسراع فى مشروع إنشاء قناة بديلة لقناة السويس وهو المشروع الذى يراود الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة وتم التأكيد عليه فى قمة العشرين الأخيرة بالهند.

في مثل هذه الأحداث الكبرى والمجازر التى ترتكب يوميا فى غزة لا ينفع معها الشعبوية فى التفكير، فمعظم من هاجم إسرائيل ومجازرها من الحكومات الإسلامية له علاقات قوية مع الكيان الصهيوني وكل من يدعى أنه سيعمل على محاكمة قادة الكيان الصهيونى مازال يصدر لهم كل احتياجاتهم حتي ملابس الجنود الذين يقتحمون غزة ويقتلون الأطفال والنساء.

فمثل هذه الأمور تحتاج إلى فحص وتدقيق خاصة أن هؤلاء المحتسبين الجدد لديهم قدر من العلم وقدرة على البحث فى الانترنت عن الأحداث وترابطها وتسلسلها وليس الحكم من مجرد صوت مرتفع يهدد وهو ضجيج بلا طحن أو زيارة لمكان سيكون مردودها وآثارها باقية لسنوات طويلة فى نفوس هؤلاء الأطفال بعد أن يمن عليهم الله بالشفاء.

الأحكام المطلقة على ظاهر الأشياء تؤدى إلى فتنة مثلما حدث فى الهجوم على النجم محمد صلاح وانقسم الرأى العام حول تصرفه وإن كان معروفا تماما من وراء الهجوم لكن بعض النشطاء انساق وراء هؤلاء لأنهم يريدون إثبات ذاتهم بالهجوم على قامة مصرية فى مجال كرة القدم وتأثيره فى العالم أقوى من تأثير مئات من حملات العلاقات العامة التى تكلف ملايين الدولارات.

ولهؤلاء أقول اتقوا الله فى أنفسكم قبل مجتمعكم وأن يحاسبوا أنفسهم ويراقبوها قبل أن يحاسبوا الناس وينتقدوهم ويلقوا بالطين على كل شىء جميل فى المجتمع.