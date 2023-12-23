"تسبحة كيهك" كنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة الليلة

تقيم كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني، التابعة للأقباط الأرثوذكس بمنطقة ألماظة، اليوم السبت، فعاليات التسبحة (كيهك) بالتزامن مع نهضة صوم الميلاد، ذلك بدءًا من الساعة الرابعة مساءً.



يشهد الفعاليات والمراسم الروحية آباء الكنيسة، متضمنًا الطقوس الأرثوذكسية تسبحة عشية، ثم تبدأ كيهك في الثانية صباحّا.



استهل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية فترة صوم الميلاد المجيد منذ أيام، على أن يستمر لمدة ٤٣ يومًا حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل، وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.



أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.