رئيس الاتحاد الآسيوي: كأس العالم للأندية عززت مكانة السعودية على الساحة الدولية

قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، التهنئة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز فريق مانشستر سيتي بلقب البطولة للمرة الأولى.

وأكد آل خليفة في تصريحات له أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا للنجاحات اللافتة لنادي مانشستر سيتي في السنوات القليلة الماضية، وتكريسًا لمكانة النادي المرموقة على ساحة كرة القدم العالمية.

وهنأ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المملكة العربية السعودية على نجاحها الكبير في استضافة المنافسات.

وأضاف: هذا النجاح يعزز مكانة السعودية على خارطة كرة القدم الدولية، ويجسد جدارتها في احتضان الفعاليات الكروية العالمية.



وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود مختلف الجهات الرسمية في السعودية لاستضافة البطولة.

وأكد سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية كانت ناجحة بامتياز، من خلال التنظيم الرائع والحضور الجماهيري المتميز والمستويات الفنية القوية.