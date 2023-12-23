تعليم الشرقية تهنىء طلاب مدرستي السويدي ومنيا القمح لفوزهما برنامج "عباقرة"

هنأ المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فريق طلاب مدرستي السويدي الرسمية للغات بإدارة ديرب نجم لفوزهم بكأس المركز الاول للموسم الرابع عشر لبرنامج عباقرة المدارس المذاع على قناة القاهرة والناس، وفريق طلاب منيا القمح الرسمية لغات لحصولهم علي كأس المركز الثاني، حيث إنها تعد المرة الأولى منذ بدء البرنامج أن تكون المبارة النهائية بين فريقين من محافظة واحدة.

وأشار الرشيدي وكيل أول الوزارة، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ ارسلا برقيتان تهنئة للفريقين، واشادا بتميزهما وتفوقهم الرائع.

وأشاد الرشيدي بالمستوى المتميز لطلاب مدرستي السويدي الرسمية لغات ومنيا القمح الرسمية لغات، المشاركين في المسابقة، وقدرتهم وتفوقهم على حل الأسئلة والتي جاءت في مختلف فروع العلم والمعرفة، ليدلل على تميز وتفوق طلاب محافظة الشرقية حتى وصولهم للمباراة النهائية في سابقة تاريخية تعد الأولى منذ إذاعة البرنامج.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن برنامج "عباقرة المدارس" المذاع على قناة القاهرة والناس من إعداد وتقديم الاعلامي الروائي عصام يوسف، يتميز بفكرته الرائعة التي تهدف إلى جعل جميع الطلاب المشاركين في البرنامج؛ قدوة ومثل أعلى لجميع طلاب المدارس المصرية من خلال إجاباتهم الصحيحة، وكذلك بث روح التنافسية الشريفة بين المتسابقين، كما يتميز برنامج عباقرة المدارس بسرعة تنوع الأسئلة في مختلف فروع المعرفة.

يشار إلى أن مدرسة يوسف عطوان الرسمية لغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، قد فازت بكأس الموسم الرابع، ومدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية فازت بكأس الموسم الخامس للبرنامج.

وفي ذات السياق تقدم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية وأعضاء مجلس الإدارة لاستضافتهم الفريقين وأولياء أمورهم والعاملين بقطاع التعليم بالشرقية، لمشاهدة إذاعة البرنامج في قاعة الشهيد أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي.