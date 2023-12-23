موعد مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة
تشهد منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، مواجهة فريق الكرة الأول بنادي التعاون أمما نظيره الفتح في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعبه في بريدة.
موعد مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي
وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي الساعة 17.00 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 18.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة 19.00 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي
وتذاع مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي اليوم، على شبكة قنوات SSC 1 اتش دي بتعليق محمد الخامسي وفهد العنزي.
ترتيب الدوري السعودي
1ـ الهلال 50 نقطة
2ـ النصر 40 نقطة
3ـ الأهلي 37 نقطة
4ـ التعاون 34 نقطة
5ـ ضمك 30 نقطة
6ـ الاتجاد 28 نقطة
7ـ الفتح 25 نقطة
8ـ الاتفاق 24 نقطة
9ـالوحدة 22 نقطة
10ـ الخليج: 22 نقطة
11ـ الفيحاء 19 نقطة
12ـ الأخدود 19 نقطة
13ـ الشباب 18 نقطة
14ـ الطائي 17 نقطة
15ـ الرياض 16 نقطة
16ـ أبها: 14 نقطة
17ـ الرائد 13 نقطة
18ـ الحزم 12 نقطة