الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر والاتفاق.. العالمي يفوز بثلاثية في الدوري السعودي

النصر والاتفاق
النصر والاتفاق

حقق النصر فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

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تقدم أليكس تيليس، ظهير النصر السعودي بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من زمن المباراة، والتي يشهدها ملعب "أول بارك" معقل العالمي.
فيما أضاف زميله بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، بينما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.
وقلص محمد الكويكبي النتيجة للاتفاق في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وشهدت المباراة سيطرة كبيرة، حيث وصلا نسبة الاستحواذ على الكرة لصالح العالمي بنسبة 70% لصالح، بينما جاءت نسبة 30% للاتفاق.
ووصل النصر للنقطة 38 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي، فيما جاء الاتفاق في المركز الثامن ب 25 نقطة.
وكان النصر قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمي: نواف العقيدي
خط الدفاع: على لاجامى،  اليكس تيليس، إيمريك لابورت، سلطان الغنام
خط الوسط :مارسيلو بروزوفيتش، مونتيرو، فوفانا.
 خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.

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