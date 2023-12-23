سقوط عامل بحوزته 30 كيس حشيش في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من عامل بأحد الشركات ، عُثر حوزته مواد مخدرة “حشيش' بمنطقة الشروق.

تفاصيل الواقعة كانت بتمكن قوة أمنية من مباحث القاهرة ،من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته 30 كيس من مخدر الحشيش قدرت ب 3 كيلو جرام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط "مستريح جديد" ،صاحب مكتب سياحي غير مرخص ،لقيامه بالنص والاحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية ، بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

في إطار جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، فقد تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (بعض المواطنين) بقيام (مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز ) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.