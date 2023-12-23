القوات الروسية تصد 7 هجمات لأوكرانيا في منطقة كوبيانسك

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الروسية الغربية سيرجي زيبينسكي، اليوم السبت، إن وحدات القتال الغربية تمكنت من صد سبع هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.

أضاف زيبينسكي "صدت وحدات المشاة الآلية التابعة لجيش الروسي بدعم من المدفعية خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين 14 و115 الميكانيكيين ولواء الهجوم الجوي 95 بالقرب من بحيرة ليمان، واضطرت القوات الأوكرانية إلى التراجع في الاتجاهين الجنوبي والجنوبي الغربي، وقامت القوات الأوكرانية أيضا بمحاولتين أخريين للهجوم المضاد بالقرب من زيجلوفكا وتيرني، وتم صدهما أيضا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير دبابتين من طراز ليوبارد 2.

وأوضح أن فريق منظومة المدفعية ذاتية الدفع دمر دبابة من طراز "ليوبارد 2" بالقرب من مستوطنة تيرني، لافتا إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت ما يصل إلى 55 جنديا ودبابتين من طراز ليوبارد 2 وعربتين قتاليتين مدرعتين من طراز إم 113.

بولندا: وصول أكثر من 35 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت وصول نحو 35 ألفا و200 لاجئ، قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17.9 مليون شخص.

ونقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة، أن نحو 39 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا أمس الجمعة متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.1 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.