تفاصيل الحركة المرورية في الشوارع والميادين

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، وسط تواجد وانتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع أي معوقات تؤثر على الحركة.

في القاهرة شهد كوبري 6 أكتوبر انتظام حركة المرور في الاتجاهين، كما سادة حالة من السيولة المرورية امتداد شارع صلاح سالم ،والطريق الدائري .

شهد طريق الكورنيش فى الاتجاهين انتظام فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وانتظمت حركة السير في أغلب الميادين والمحاور الرئيسية ،وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

كما سادت حالة من الانسياب المروري في شوارع محافظة الجيزة ، حيث شهدت مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية ، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي ظهور بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وشارع العريش والطالبية بسبب أعمال الانشاءات وإلزام السائقين بالطرق البديلة .

تناشد الإدارة العامة للمرور السائقين وقائد المركبات بالالتزام بقواعد وقوانين المرور تفادي الغرامات،وعدم تجاوز السرعات المكررة تجنبا للحوادث ،وارتداء حزام الأمان