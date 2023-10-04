أحمد أبو الغيط: حرب أكتوبر كانت ضرورة لاستعادة الكبرياء المصري

تحدث السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ذكريات وتفاصيل حرب "أكتوبر المجيدة".

وقال أحمد أبو الغيط، خلال كلمة لها في الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلتها فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إنه قبل الحرب قرر الرئيس السادات إخراج المتخصصين السوفييت من مصر، ما لفت انتباه الأمريكيين إلى المواقف المصرية وأجروا مشاورات.

وقال إنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد جولة وتابع: لأول مرة، عقدت جولات من المشاورات بين مصر والأمريكيين ولم تكن حاسمة، ولم يكن هناك تفاعل.

ولفت إلى أنه في ذلك الوقت، حددت مصر لنفسها مهمة الحصول على جزء من الأراضي، ومهاجمة الجانب الإسرائيلي، وتدمير خط بار ليف، وصد هجوم مضاد والدخول في مفاوضات، وهذا يدل على أن مصر حققت أهدافها الاستراتيجية للحرب.

ولفت إلى أن حرب أكتوبر كانت ضرورية بعد "الهدنة" في 10 يونيو 1967، مؤكدًا أن مصر بلد كبير وعانى كثيرًا وكان لا بد من الحرب بسبب اعتزازها واحترامها لذاتها والحفاظ على كبريائها وسط دول العالم والإقليم.

وأضاف أنه من الضروري شن حرب جديدة من شأنها استعادة التوازن الاستراتيجي، لافتًا إلى أن نية إسرائيل هي الاحتفاظ بالأرض المحتلة وأنه من المستحيل الموافقة على الانسحاب منها.

وأكد أحمد أبو الغيط أنه في حرب أكتوبر، كانت المهمة الأولى لمصر هي إعادة بناء جيشها، وأن الأمر سيستغرق سنوات لإنشاء جيش كفء.