أسعار الدواجن صباح اليوم السبت بالأسواق المصرية والمزرعة

أسعار الفراخ.. تشهد أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المزرعة، استقرارًا، على مستوى كافة الأسواق المصرية المحلية "للمستهلك"، ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 60 جنيهًا، وسجلت متوسط اسعارها للمستهلك مابين 70 إلى 73 جنيهًا، حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 59 جنيهًا و99 جنيهًا.

ووفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق فقد سجلت أسعار الفراخ البيضاء 57 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر 63 جنيها للكيلو.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، كخدمه تقدمها الوفد بشكل لحظي وحصري لمتابعيها الذين يهتمون بالقيمة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار الثروة الداجنة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت

الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن البلدي

وسجل سعر الفراخ البلدي، اليوم، نحو 109 جنيهات في المزارع، قيمة انخفاض بلغت نحو جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار أمس 110 جنيهًا، وتباع للمستهلك بـ112 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 71 و74 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 81 و91 جنيها للكيلو جرام بتراجع 4 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و26 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم، 18 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدى تتراوح بين 139 و140 جنيهًا، «تزيد في الأسواق بنحو 5 جنيهات لكل كرتونة»

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم

أما أسعار بورصة البيض اليوم، فسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 115 إلى 120 جنيهًا، تزيد أيضا بنحو 10 جنيهات في الأسواق وفقا لكل منطقة.