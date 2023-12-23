أسعار العملات العربية والأوروبية مقابل الجنيه اليوم السبت بماكينات الـ ATM

أسعار العملات العربية والاوروبية.. شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت بماكينات الصرف الألي ATM، استقرارا، عدا الدينار الكويتي والذي سجل أعلى العملات العربية سعرًا، والذي يتغير سعره بشكل دائم، حيث بلغ سعر صرفه مقابل الجنيه المصري نحو 100.03 جنيه للشراء و 100.40 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 39.18 جنيه للبيع، و39.04 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والأوروبية خلال مستهل التعاملات اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة بالقطاع المصرفي، والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم السبت

العملات

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.97 جنيه للبيع، و 33.85جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.18 جنيه للبيع، و39.04 جنيه للشراء.

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم السبت في البنك الأهلي كالآتي:

استقر سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري عند 99.35 جنيه للشراء و100.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعود الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 8.07 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 100.03 جنيه للشراء و 100.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي ليسجل 100.18 جنيه للشراء و100.75 جنيه للبيع مقارنة بـ 100.65 جنيه الأحد الماضي سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 10 قروش.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي العملات ضمن العملات الأعلى عالميا.