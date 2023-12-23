الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة (CSCEC) الصينية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مع شركة CSCEC الصينية،حيث وقع الإتفاقية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية والسيد Wu Niandong ممثلا عن شركة CSCEC International Construction Egypt Co.,Ltd

وتهدف الإتفاقية الى التعاون في مجال التدريب والتعليم والإستشارات وربط الجانب الأكاديمى بالجانب الصناعى لتطوير العملية التعليمية وتخريج خريج مواكب لسوق العمل.

وشهد مراسم توقيع الإتفاقية اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية ، والسفير يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية ، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية ، والدكتور حسام مغازى وزير الري و الموارد المائية الأسبق ورئيس قسم الرى والهيدروليكا كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ، والدكتور هشام سعودى نقيب مهندسي الإسكندرية ،والدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتو أكرم سليمان السلمى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ،و الدكتورة إيمان مرسي مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب والسادة مراكز المسئولية بالاكاديمية، ولفيف من السادة أعضاء السلك الدبلوماسي.

اتفاقية تعاون مشترك

وعلي هامش توقيع الإتفاقية ،قام الوفد الصبنى بزيارة مقر الأكاديمية بأبى قير حيث قاموا بزيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل وكلية الهندسة والتكنولوجيا يرافقهم الدكتورة عبير مراد مدير ادارة الاتصال المؤسسى بالأكاديمية العربية.

جدير بالذكر أن الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات CSCEC هى الشركة المنفذة لمنطقة الداون تاون ولأبراج العلمين والبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية.