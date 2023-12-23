أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة، اليوم السبت ارتفاعًا جديدًا بكل الأعيرة؛ ليصل سعر الذهب عيار 21 الآن إلى رقم قياسي يزيد على 3000 جنيه.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 45 جنيهًا، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 زيادة بقيمة 35 جنيهًا، وصعد سعر الجنيه الذهب 320 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت إلى 3040 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3179 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 بالصاغة 2606 جنيهات، بعد ارتفاعه 35 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2023 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة، إلى 24320 جنيهًا.



