غضب الجمهور بعد تقبيل محمود العسيلي يد تامر حسني "ليه بياخد البركه"

حالة من الجدل تسبب فيها النجم محمود العسيلي، حيث قام بلقطة عفوية بينه وبين الفنان تامر حسني، من أحد حفلاته الأخيرة، وتسببت في غضب الجماهير مما جعلته يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو منتشر للفنان محمود العسيلي، وهو يقبل يد تامر حسني، حيث ظهر نجم الجيل في الفيديو، وهو يغني أغنية "أنا مش هتغير"؛ ليفاجئه محمود العسيلي ويقبل يده في لقطة عفوية.

وسرعان ما انهالت التعليقات السلبية والتي جاءت كالأتي، " ليه بياخد البركه"، " داقه ومحبه ف طاعة الله له حق يقبل ايد مولانا الشيخ تامر حسني كرم الله وجهه"، " ليه ابوه"، " بركاتك ياتمورى".

تامر حسني ومحمود العسيلي

تامر حسني يعلق على تقبيل محمود العسيلي يده

علق الفنان تامر حسني بعد انتشار فيديو محمود العسيلي وهو يقبل يده، قائلًا: «كنا في مدرسة واحدة، وتربطنا صداقة طفولة حقيقية وأنا على فكرة قبلت رأسه بعدها».

تامر حسني ومحمود العسيلي

محمود العسيلي يتعرض لموقف محرج في جدة

تعرض الفنان محمود العسيلي لموقف محرج أثناء احياءه حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء الخميس، حيث فوجئ بطلب خاص من المستشار تركي آل شيخ خلال الحفل، وهو غناء هنخاف من ايه.

ولكن المحرج أن العسيلي لم يتذكر كلمات الأغنية التي قدمها في ألبومه 'دنيا جديدة' الذي طرحه عام 2012 وقال محمود العسيلي على المسرح :" مش فاكر كلماتها المرة اللي جاية هحفظها وأغنيها'، ثم تراجع وامسك بهاتفه للبحث عن كلمات الأغنية، قائلًا: "عشان الإهداء من المستشار تركي آل شيخ لأهل جدة يكون بجد، هقرأ كلمات الأغنية اللي طلبها مني".

محمود العسيلي

تكريم تامر حسني في العالمين

والجدير بالذكر كرم حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة النجم تامر حسنى بجائزة Starscrapers awards.

وقال النجم تامر حسني:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم، وكان ليا حظ كريم إنى شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما".