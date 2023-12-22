مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط تستقبل مرضي من مختلف المحافظات

خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر عام 2023

تعد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واحدة من أهم وأبرز المشاريع الطبية في مصر. تشهد هذه المدينة إقبالاً هائلاً من الأفراد من جميع أنحاء البلاد، وتساهم في تحسين الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متنوعة للمرضى.

توضح الإحصائيات التي تم جمعها في خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر عام 2023 عدد المراجعين الذين قدموا إلى مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط من مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد المراجعين من محافظة أسيوط 1524 شخصًا، تليها محافظة المنيا بعدد 259 مراجعًا. كما تم تسجيل عدد 154 مراجعًا من محافظة سوهاج، 56 مراجعًا من الوادي الجديد، و80 مراجعًا من محافظة قنا. أما محافظات أسوان والأقصر، فكان هناك عدد 46 و34 مراجعًا على التوالي. بينما تم تسجيل عدد 39 مراجعًا من محافظات أخرى.

تعكس هذه الأرقام الإقبال الكبير على المرافق الصحية في المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط وجود رغبة قوية في الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة والإجراءات الطبية اللازمة. وتؤكد أيضًا على الثقة التي يتمتع بها العاملون في المدينة الطبية وقدرتهم على تقديم خدمات ذات جودة عالية.

تعتبر المدينة الطبية المتكاملة في جامعة أسيوط مثالًا حقيقيًا للتطور والتقدم في مجال الرعاية الصحية في مصر. ومن المفترض أن تشهد المدينة المزيد من التطورات في المستقبل، مما سيساهم في تعزيز الخدمات الطبية وتحسين نوعية الحياة للمرضى في مصر.