الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد: نشاط رياحي محمل بالأتربة وسقوط أمطار على بعض المناطق بالقاهرة

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ اليوم الجمعة يشهد جو لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و معتدل على جنوب سيناء والصعيد، وبارد ليلًأ على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة مائية وانخفاض للرؤية الأفقية

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الأرصاد تحذر من طقس غد: شبورة مائية وانخفاض للرؤية الأفقية

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على فضائية القناة الأولى، أنه من المتوقع أن يسود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12درجة.

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