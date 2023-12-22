مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط يستقبل 34077 مريض بالعيادات الخارجية العام الحالي

تعتبر المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واحدة من أبرز المشاريع الطبية الحديثة في مصر. تم تأسيس هذه المدينة الطبية بهدف توفير رعاية صحية شاملة ومتخصصة للمرضى في محافظة أسيوط والمناطق المحيطة بها. وقد حققت المدينة الطبية العديد من الانجازات التي تتحدث عن فاعليتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

واحد من أكبر الإنجازات في المدينة الطبية هو مستشفى جراحة المسالك. حيث يقدم المستشفى خدمات طبية متخصصة في مجال الجراحة المسالكية بأحدث التقنيات الطبية وبإشراف أفضل الأطباء والجراحين في هذا المجال. وتعكس الإحصائيات لعام 2023 فاعلية خدمات المستشفى.

بلغ عدد المرضي المترددين علي العيادات خلال عام 2023 في مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط 34,077 مريض. كما بلغ عدد المرضى الذين تم استقبالهم وتأمين إقامتهم في المستشفى 4,406 مرضى. وتمت إجراء 2,910 عملية جراحية ناجحة، مما يعكس القدرة التشخيصية والجراحية العالية في المستشفى.

تعمل المستشفى أيضًا على تقديم خدمات متكاملة لمعالجة مشاكل الديناميكية التبول، حيث تم تقديم 499 جلسة علاجية للمرضى الذين يعانون من مشكلات التبول. كما تم تنفيذ 1,119 جلسة تفتيت للحصى والأورام الحميدة بواسطة أحدث التقنيات اللاجراحية في المستشفى.

يعكس عدد الأشعة التي تم إجراؤها في المستشفى (6,074) الدقة والتشخيص الدقيق الذي يتم تقديمه للمرضى. فالأشعة تلعب دورًا حيويًا في تشخيص العديد من الحالات ومساعدة الأطباء في التشخيص ووضع خطة العلاج المناسبة.

تتميز المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط بمنهج تفضيل العمل الجماعي والاهتمام بتوفير خدمة شاملة للمرضى. وهذا ما يعكسه الإحصائيات التي تم ذكرها لمستشفى جراحة المسالك. إن هذه النجاحات تعزز مكانة المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط كمركز طبي رائد يقدم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والتخصصات المتعددة.