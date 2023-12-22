السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مدير بالهلال الأحمر يستغيث على الهواء: شاحنات المساعدات مكدسة بطول 50 كيلو مترًا

شاحنات بالقرب من
شاحنات بالقرب من معبر رفح

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن العلامة الفارقة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح  البري تتمثل في الشباب المتطوعين التابعين للجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري وعدد من المؤسسات الشريكة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستقبل يوميا عشرات الطائرات والسفن يوميًا من جميع الدولة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هناك مئات الشاحنات مكدسة على طول 50 كيلو مترًا في انتظار دخولها إلى قطاع غزة.

txt

مندوب مصر بمجلس الأمن: “لا يمكن ترك مساعدات غزة رهينة لإسرائيل”

txt

مبعوث أمريكا بالأمم المتحدة: المسودة الحالية لقرار مساعدات غزة يمكن أن تبطئ تسليمها

تابع مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، المساعدات الإنسانية والطبية تضم بعض الأدوات التي تستخدم في العمليات الجراحية وبعض الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية والأدوات التي تستخدم في إنشاء الخيم، مؤكدا أن هناك تعنت واضح في إدخال المساعدات للفلسطينيين.

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة للفلسطينيين تضم بعض الأدوات التي تستخدم في العمليات الجراحية وبعض الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية والأدوات التي تستخدم في إنشاء الخيم، مؤكدا أن هناك تعنت واضح في إدخال المساعدات للفلسطينيين.

وأضاف: “نستقبل يوميا عشرات الطائرات والسفن يوميا من جميع الدولة على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك مئات الشاحنات مكدسة على طول 50 كيلو متر في انتظار دخولها إلى قطاع غزة”.

ولفت إلى أن العلامة الفارقة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح  البري تتمثل في الشباب المتطوعين التابعين للجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري وعدد من المؤسسات الشريكة.

مواد متعلقة

مصر تُرحب بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

خسائر جديدة لجيش الاحتلال وسط قصف إسرائيلي بأنحاء قطاع غزة

خسائر جديدة لجيش الاحتلال وسط قصف إسرائيلي بأنحاء قطاع غزة حيث

سرايا القدس تدك مواقع عسكرية إسرائيلية في مناطق عدة داخل قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحي في اليوم الـ 77 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أشتية يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهاد وإصابة العشرات في غارات متواصلة على جباليا ومناطق قطاع غزة

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يقرون مواصلة دعم قطاع غزة اجتماعيا وإنسانياً
الجريدة الورقية