مدير بالهلال الأحمر يستغيث على الهواء: شاحنات المساعدات مكدسة بطول 50 كيلو مترًا

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن العلامة الفارقة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري تتمثل في الشباب المتطوعين التابعين للجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري وعدد من المؤسسات الشريكة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستقبل يوميا عشرات الطائرات والسفن يوميًا من جميع الدولة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هناك مئات الشاحنات مكدسة على طول 50 كيلو مترًا في انتظار دخولها إلى قطاع غزة.

تابع مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، المساعدات الإنسانية والطبية تضم بعض الأدوات التي تستخدم في العمليات الجراحية وبعض الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية والأدوات التي تستخدم في إنشاء الخيم، مؤكدا أن هناك تعنت واضح في إدخال المساعدات للفلسطينيين.

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة للفلسطينيين تضم بعض الأدوات التي تستخدم في العمليات الجراحية وبعض الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية والأدوات التي تستخدم في إنشاء الخيم، مؤكدا أن هناك تعنت واضح في إدخال المساعدات للفلسطينيين.

وأضاف: “نستقبل يوميا عشرات الطائرات والسفن يوميا من جميع الدولة على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك مئات الشاحنات مكدسة على طول 50 كيلو متر في انتظار دخولها إلى قطاع غزة”.

ولفت إلى أن العلامة الفارقة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري تتمثل في الشباب المتطوعين التابعين للجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري وعدد من المؤسسات الشريكة.