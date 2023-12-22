بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة أسيوط وإحدي المؤسسة الخيرية لإقامة عيادات متنقلة

تستعد مستشفيات جامعة أسيوط لتجهيز مجمع عيادات متنقلة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون والشراكة بين جامعة أسيوط وإحدي المؤسسة الخيرية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وحسن عبدالله رئيس مجلس أمناء مؤسسة إحدي المؤسسة الخيرية ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي إطار ذلك، قام وفد من إحدي المؤسسة الخيرية بجولة تفقدية لمقر العيادات الخارجية بالمستشفى، رافقه في الجولة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة إيمان نصر نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، والمهندسة عبير بخيت مدير عام الشئون الهندسية بمستشفيات جامعة أسيوط.

يأتي مجمع العيادات في إطار سعي مستشفيات جامعة أسيوط للتخفيف عن كاهل المرضى وتخفيف الكثافة العددية عن العيادات وتسهيل عملية دخولهم.

والجدير بالذكر أن إحدي المؤسسة الخيرية قامت بدعم مستشفى الأطفال الجامعي، بعدد من الكراسي المتحركة الكهربائية للأطفال، ذو الإعاقة الحركية، والمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار من خلال إمداد قسم الأطفال بالقساطر

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