مستشفى العصبية والنفسية وجراحه المخ والأعصاب بجامعة أسيوط يستقبل 5459 حالة علاجية

خلال نوفمبر الماضي

أعلن مستشفى جامعة أسيوط للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب عن استقباله 5459 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي. تم تنظيم هذه الأيام العلاجية تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير المستشفى.

وأعلن المستشفى أيضًا عن استقباله 1323 مترددًا في العيادات الخارجية، وتم تسجيل دخول 1019 حالة في الأقسام المختلفة. تم أيضًا إجراء 196 عملية جراحية، واستقبال 1593 حالة للعلاج على نفقة الدولة في نفس الشهر.

تأتي هذه الأرقام كنتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها فريق العمل في المستشفى لتقديم الرعاية العالية للمرضى الذين يعانون من الأمراض العصبية والنفسية والحاجة لجراحة المخ والأعصاب. تهدف هذه الأرقام للتأكيد على أن المستشفى يلعب دوراً حيوياً في تقديم الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى وتحسين جودة حياتهم.

تتميز المستشفى بتوفير فريق متخصص مكون من أطباء وجراحين مختصين في مجال العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب. يعمل الفريق بتعاون وثيق لضمان تشخيص دقيق وعلاج شامل للمرضى. يستخدم الأطباء في المستشفى أحدث التقنيات والمعدات الطبية لضمان توفير الرعاية المثلى للمرضى.

تعتبر العيادات الخارجية في المستشفى من الخدمات المهمة التي تستقبل العديد من المترددين الذين يحتاجون إلى استشارة خارجية أو متابعة لحالاتهم الصحية. يعمل فريق الأطباء في العيادات على تقديم الرعاية اللازمة والتشخيص ووصف العلاج المناسب لكل حالة.

أما بالنسبة للأقسام المختلفة في المستشفى، فهي مصممة لاستقبال وتوفير الرعاية للمرضى الذين يحتاجون إلى دخول في المستشفى. يعمل الفريق الطبي على مراقبة حالة المرضى وتقديم العلاج المناسب والإشراف على تحسنهم.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المستشفى جلسات علاج نفسي للمرضى الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والتأهيل. تعتبر هذه الجلسات فرصة للمرضى للتعبير عن مشاكلهم ومخاوفهم والعمل على تطوير استراتيجيات صحية للتعامل معها.

تعكس هذه الأعداد نجاح وتفاني المستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من الأمراض العصبية والنفسية والحاجة لجراحة المخ والأعصاب. نتطلع إلى استمرار هذا النجاح وتحقيق المزيد من التقدم في مجال الرعاية الصحية في المستقبل.

يعمل فريق المستشفى المتميز، بقيادة الأطباء المذكورين أعلاه، على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى. حيث تتوفر في المستشفى أحدث التقنيات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى فريق طبي مؤهل ومتخصص في مجالاتهم. يسعى الفريق الطبي لتشخيص الحالات بدقة وتقديم العلاج المناسب والرعاية المتكاملة لكل مريض.

تعتبر العيادات الخارجية من أهم أقسام المستشفى، حيث تستقبل عددًا كبيرًا من المترددين الذين يأتون للحصول على استشارة طبية أو فحص شامل. وتتوفر في العيادات فرق طبية متعددة الاختصاصات، تستطيع التعامل مع مختلف الحالات وتقديم النصائح والتوجيهات الطبية المناسبة.

أما فيما يتعلق بالقسم الداخلي، يتلقى المستشفى العديد من الحالات المتنوعة التي تتطلب رعاية مستشفى. ويعمل فريق الأطباء والممرضين على تقديم الرعاية اللازمة لكل مريض وفقًا لطبيعة حالته. وتهتم المستشفى بتوفير بيئة مريحة وآمنة للمرضى، حيث تتوفر غرف راحة مجهزة بكافة وسائل الراحة اللازمة.

العمليات الجراحية تعتبر جزءًا هامًا من الخدمات التي يقدمها المستشفى. حيث يتم تنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات في مجال جراحة المخ والأعصاب. يقوم الفريق الجراحي المؤهل بتنفيذ العمليات بدقة وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، يولي المستشفى اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي والتطوير المستمر في مجالات الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب. حيث يشارك الفريق الطبي في العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، بهدف تحسين الرعاية الصحية وتطوير تقنيات العلاج.

باختصار، يعتبر مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط من أبرز المرافق الصحية في مصر. يقدم المستشفى رعاية صحية متميزة ومتكاملة في مجالاته المختلفة، ويعمل على تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.