مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط تنجح في استقبال المرضى من مختلف المحافظات

خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر عام 2023

أثبتت مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط نجاحًا كبيرًا خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر عام 2023 في استقبال المرضى من مختلف المحافظات. حققت المستشفى إنجازات ملموسة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى وتلبية احتياجاتهم في جميع المراحل.

تصدرت محافظة أسيوط القائمة بعدد مرضى يبلغ 571 حالة، حيث استفاد الأهالي من الرعاية المتميزة والخدمات الطبية المتطورة المقدمة في المستشفى. ولقد كان لجهود الفريق الطبي المتخصص والممرضين والعاملين في المستشفى دورًا فعالًا في تحقيق هذا الإنجاز.

تلتها محافظة المنيا بعدد مرضى يصل إلى 244 حالة، وتأتي في المركز الثالث محافظة سوهاج بـ142 حالة. تشهد هذه المحافظات تقدمًا ملحوظًا في توفير الرعاية الصحية لسكانها من خلال الاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المستشفى بجامعة أسيوط.

استفادت محافظة قنا من خدمات المستشفى بواقع 76 حالة، في حين استقبل المستشفى 58 حالة من محافظة أسوان. لا يقتصر الدور الهام للمستشفى على تلك المحافظات فحسب، بل استفادت 51 حالة من محافظة الأقصر من الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة به.

يجدر بالذكر أن هناك أيضًا استفادة من خدمات المستشفى في عدد من المحافظات الأخرى بما يصل إلى 50 حالة. هذا يدل على الثقة المتزايدة في جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة من قبل المستشفى.

بهذه النجاحات الملموسة، تطمح مدينة الأمان الطبية بجامعة أسيوط إلى تطوير خدماتها وزيادة القدرات التشخيصية والعلاجية لتحقيق رؤيتها في تقديم رعاية طبية متميزة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي والمحافظات المجاورة. تتطلع الإدارة وفريق العمل إلى مستقبل واعد مع تطور مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط التي أصبحت من الوجهات المرموقة للرعاية الصحية في مصر.